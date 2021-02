Foot - Barcelone

Barcelone : Ousmane Dembélé déclare sa flamme à Lionel Messi !

Publié le 14 février 2021 à 19h00 par La rédaction

Régulièrement utilisé par Ronald Koeman, Ousmane Dembélé semble revivre cette saison. L’ailier du FC Barcelone est jusqu'ici épargné par les blessures et s'est nettement amélioré sur le terrain. Une progression qui serait notamment due à Lionel Messi.

Cette saison, Ousmane Dembélé ne semble plus être autant embêté par les blessures. Utilisé à 26 reprises toutes compétitions confondues (pour 6 buts et 4 passes décisives), l’international tricolore est apprécié par son entraîneur Ronald Koeman. Le coach du Barça a apprécié le changement d’attitude d’Ousmane Dembélé, très critiqué pour son hygiène de vie jugée déplorable ces dernières années, en plus de ses qualités techniques et offensives qui se sont considérablement améliorées à ses yeux. Une progression qui serait en partie due à l’influence de Lionel Messi sur l’ancien du Stade Rennais.

« Leo Messi m'inspire beaucoup lorsque je le vois jouer. Il m'a beaucoup aidé lui aussi »