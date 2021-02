Foot - Barcelone

Barcelone : Les bonnes nouvelles s’enchainent pour Koeman avant le choc contre le PSG !

Publié le 14 février 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier

Si le PSG comptera plusieurs absences dans son effectif pour son déplacement au Camp Nou mardi prochain, le FC Barcelone commence peu à peu à récupérer ses joueurs et semble être sur le chemin d’avoir un groupe plus large que prévu face au club parisien.

Près de quatre ans après le fameux épisode de la Remontada , le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se feront une nouvelle fois face pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais si les Parisiens semblaient être favoris au moment du tirage au sort, la donne s’est radicalement inversée à deux joueurs de ce choc. En effet, tandis que le PSG ne rassure pas, comme en atteste sa victoire poussive contre l’OGC Nice ce samedi (2-1), le Barça retrouve de son côté des couleurs depuis plusieurs semaines. Ce samedi par exemple, les hommes de Ronald Koeman se sont brillamment imposés 5-1 face au Deportivo Alavés. Lionel Messi a même montré qu’il était prêt pour affronter le PSG en inscrivant un doublé et en délivrant une passe décisive face aux Basques. Seulement voilà, la tendance sportive n’est pas la seule chose qui penche en faveur des Blaugrana . En effet, tandis que le club francilien dénombrera plusieurs absences importantes mardi, à commencer par celles de Neymar et d’Angel Di Maria, sans oublier que Marco Verratti demeure incertain, le FC Barcelone est au contraire en train de récupérer la plupart des joueurs qui étaient annoncés incertains pour cette rencontre, si ce n’est même forfait !

Gerard Piqué, Ronald Araujo… Le ciel s’éclaircit pour le FC Barcelone !