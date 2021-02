Foot - Barcelone

Barcelone : Le PSG reçoit un avertissement pour Griezmann !

Publié le 14 février 2021 à 14h15 par A.M.

De retour en grande forme, Antoine Griezmann représentera une énorme menace pour le PSG comme le souligne Blaise Matuidi.

Antoine Griezmann est de retour au meilleur moment pour le FC Barcelone. Après de nombreux mois à chercher sa place dans le onze blaugrana , le Français l'a enfin trouvée grâce à Ronald Koeman. Le Champion du monde enchaîne les prestations convaincantes et se montre même de plus en plus décisif alors que son duo avec Lionel Messi semble enfin fonctionner. Par conséquent, le PSG va clairement devoir se méfier d'Antoine Griezmann comme l'explique Blaise Matuidi.

Matuidi craint Griezmann pour le PSG