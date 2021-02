Foot - Barcelone

Barcelone : Ronald Koeman annonce la couleur avant le PSG !

Publié le 14 février 2021 à 11h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone et le PSG s’affronteront mardi prochain pour le compte des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, Ronald Koeman semble aborder avec sérénité cette rencontre.

Le match dans le match entre Lionel Messi et Neymar n’aura pas lieu à cause de la blessure du Brésilien aux adducteurs gauche, mais la confrontation n’en demeurera pas moins alléchante. Ce mardi, le FC Barcelone et le PSG s’affronteront au Camp Nou pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Et à trois jours de ce choc, les sensations dans les deux camps sont bien différentes. En effet, bien qu’il se soit imposé 2-1 face à l’OGC Nice ce matin, le club de la capitale française n’a pas rassuré. De son côté, le Barça s’est en revanche imposé avec la manière 5-1 contre le Deportivo Alavés dans une rencontre marquée par un doublé et une passe décisive de Lionel Messi.

« Nous sommes confiants »