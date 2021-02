Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Blessures, critiques… Ce terrible constat sur l'avenir de Neymar !

Publié le 14 février 2021 à 9h00 par H.G.

Alors que Neymar s’est une nouvelle fois blessé cette semaine lors du match contre Caen en Coupe de France, la journaliste Isabela Pagliari estime que certains en France veulent absolument voir Neymar s’en aller du PSG.

Neymar manquera une nouvelle fois un huitième de finale de la Ligue des Champions avec le PSG. En effet, l’international brésilien s’est blessé à l’adducteur gauche cette semaine lors du match de Coupe de France contre Caen et sera ainsi absent des terrains pour environ quatre semaines. De ce fait, le Paris Saint-Germain devra faire sans son international brésilien face au FC Barcelone ce mardi pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions au Camp Nou. Mais dans le même temps, cette énième blessure de Neymar au PSG a réveillé de nombreuses critiques au sujet d’une supposée mauvaise hygiène de vie de l’ancien joueur de Santos. Cependant, de son côté, la journaliste Isabela Pagliari, réputée proche des joueurs brésiliens de Paris, dresse un autre constat…

« J'ai l'impression que les arbitres et les adversaires veulent qu'il se barre de Paris »