Mercato - OM : Le message énigmatique de Sampaoli sur son avenir !

Publié le 14 février 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 14 février 2021 à 8h30

Présent en conférence de presse après le nul contre Bahia (1-1), Jorge Sampaoli n'a pas échappé aux questions sur son avenir, et sa réponse est pour le moins énigmatique.

Favori pour succéder à André Villas-Boas, comme révélé par le10sport.com, Jorge Sampaoli semble de plus en plus proche de rejoindre l'OM à l'issue du Championnat brésilien dont la dernière journée est prévue le 26 février. En attendant, le technicien argentin souhaite permettre à l'Atlético Mineiro d'être le mieux placé possible. Mais le nul contre Bahia (1-1) samedi soir scelle les chances de titre du club entraîné par Sampaoli à deux journées de la in de la saison au Brésil. A l'issue de la rencontre, l'ancien sélectionneur du Chili a d'ailleurs évoqué son avenir.

«Le foot change tout le temps. Il est très instable, notamment au Brésil»