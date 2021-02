Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Avant le choc contre le PSG, Koeman envoie un message fort à Messi !

Publié le 14 février 2021 à 9h30 par H.G.

Alors que l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone est toujours flou, Ronald Koeman affirme que l’international argentin est pleinement épanoui au sein du club catalan.

Arrivant au terme de son contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi est plus que jamais dans le flou pour son avenir. Déjà sur le départ du FC Barcelone l’été dernier, l’international argentin aura l’occasion de s’en aller librement en fin de saison s’il décide de ne pas renouveler son contrat au sein de son club de toujours, renouvellement qui a néanmoins de grandes chances de se produire si Joan Laporta est élu président des Blaugrana le 7 mars prochain comme le10sport.com vous l’a annoncé. Pour l’heure, Lionel Messi dit n’avoir décidé de rien, mais il est clair qu’il semble retrouver du plaisir au Barça ces dernières semaines.

« Lionel Messi est très impliqué, il est heureux »