Barcelone - Malaise : Le message lourd de sens de ce joueur du Barça sur Griezmann !

Publié le 14 février 2021 à 14h00 par La rédaction

Alors que son arrivée au FC Barcelone avait été accompagnée de rumeurs sur de possibles tensions avec certains cadres du vestiaire, Antoine Griezmann semble enfin s’épanouir au sein du club catalan comme l’a laissé entendre Miralem Pjanic.

Arrivé à l’été 2019 en Catalogne, Antoine Griezmann a été au centre de nombreuses rumeurs au début de son parcours au FC Barcelone. Et pour cause, la presse espagnole indiquait que l’international français ne s’entendait pas avec certains cadres du vestiaire à l’instar de Lionel Messi ou encore de Luis Suarez. Lassé par ces informations, Griezmann avait accordé un entretien à Jorge Valdano en novembre dernier afin de vider son sac et mettre fin aux rumeurs. Depuis, le champion du monde semble s’être débarrassé d’un poids énorme et semble plus épanoui que jamais au FC Barcelone.

« Il n'y a aucun problème avec lui ici »