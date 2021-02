Foot - Barcelone

Barcelone : La menace Griezmann se précise pour le PSG !

Publié le 14 février 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Critiqué durant de nombreux mois, Antoine Griezmann retrouve peu à peu son niveau et se montre enfin prometteur sous le maillot du FC Barcelone. Une bonne nouvelle pour le club catalan, à quelques jours d’une rencontre capitale face au PSG en Ligue des champions.

En juillet 2019, le FC Barcelone n’avait pas hésité à casser sa tirelire pour mettre la main sur Antoine Griezmann. Annoncé un temps du côté du Real Madrid ou encore de Manchester United, l’international français avait décidé de s’envoler pour la Catalogne après un passage marquant à l’Atlético, afin notamment d’évoluer aux côtés de Lionel Messi ou encore de Luis Suarez. Mais son adaptation a été perturbée par les rumeurs portant sur de possibles tensions entre lui et certains cadres du vestiaire à l’instar de l a Pulga . Préoccupé par ces informations, Griezmann avait décidé d’accorder un entretien à Jorge Valdano en novembre dernier afin de mettre les choses au clair sur sa relation avec Lionel Messi : « J’ai parlé avec Léo (Messi) quand je suis arrivé et il m’a dit que ça l’avait fait ch… quand j’avais refusé de venir la première fois, parce qu’il avait fait des déclarations publiques et que j’avais dit non, mais qu’on était maintenant dans la même équipe et qu’il était avec moi jusqu’à la mort ». Un tournant dans la saison du champion du monde français. Débarrassé d’un poids énorme, qui avait des répercussions sur son niveau de jeu, l’attaquant retrouve des couleurs. En 2021, Antoine Griezmann a inscrit trois buts en Liga et délivré quatre passes décisives. Un retour en forme espéré depuis longtemps par Ronald Koeman.

Un soutien indéfectible de Koeman

Malgré les difficultés de son joueur, Ronald Koeman n'a jamais lâché Griezmann, répétant qu'il allait retrouver son niveau. Un soutien qui a participé au retour en forme du Français selon Guillem Balague. « Le fait que Koeman le laisse jouer pour l’intégralité des matchs. Tout ça lui a permis de recouvrir sa confiance et d’enfin justifier sa présence à Barcelone » avait indiqué le journaliste de Sport . Titularisé généralement sur le côté gauche de l’attaque, l’international français retrouve son niveau pour le plus grand plaisir de son entraîneur. « Je me souviens de l'appel que je lui ai passé quand j'ai signé pour le Barça. Je lui ai dit que j'avais beaucoup de confiance en lui. Je sais qu'il n'a pas été aussi efficace au début que ces derniers temps. Mais je n'ai jamais douté de lui. En plus, il fait son autocritique. Il est important de l'avoir comme joueur. Il a toujours travaillé pour se rétablir et donner le meilleur de lui-même. Vous ne pouvez pas en demander plus à un joueur qui a montré ce qu'il a montré dernièrement » avait confié Ronald Koeman le 6 février dernier. Pour certains, Griezmann avait juste besoin d’un temps d’adaptation avant de montrer ses qualités au FC Barcelone. « Ce n’est pas facile de changer d’équipe, de s’adapter à un style de jeu totalement différent. Je suis très content de voir que ça se passe bien pour lui aujourd'hui » a confié son ancien partenaire à l’Atlético Jan Oblak dans un entretien à Téléfoot. Le FC Barcleone, qui n’a plus perdu le moindre match en championnat depuis le 8 décembre dernier, a vu d’un bon œil le retour en forme de l’attaquant, alors que se profile un rendez-vous important en Ligue des champions

Griezmann pourrait faire mal au PSG