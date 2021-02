Foot - Mercato - Chelsea

Mercato : Tuchel aurait pu rejoindre autre club que Chelsea en Premier League !

Publié le 15 février 2021 à 19h05 par La rédaction mis à jour le 15 février 2021 à 19h11

Arrivé à Chelsea il y a peu, Thomas Tuchel aurait pu faire ses débuts sur un banc de Premier League dès... 2015.