Mercato - Real Madrid : Pour la succession de Zidane, Pérez peut déjà oublier Klopp !

Publié le 15 février 2021 à 18h30 par Dan Marciano

En difficulté ces dernières semaines à Liverpool et annoncé du côté du Real Madrid, Jürgen Klopp a annoncé en conférence de presse qu’il n’avait pas l’intention de démissionner.

A la fin de l’année 2020, Zinédine Zidane était sur la sellette. Et pour cause, le Real Madrid était proche de l’élimination dès la phase de poules de Ligue des champions. Finalement, le club espagnol est parvenu à se qualifier et le technicien a réussi à sauver sa peau. Pourtant, les interrogations sur l’avenir de Zidane sont toujours présentes, ce qui a tendance à agacer le Français. « Tu es vraiment en train de me demander si je vais démissionner et rentrer chez moi ? Que veux-tu me dire ? Que chaque jour, je suis viré ? Ok, Très bien ! Donnez une chance à cet effectif, celui qui a gagné la Liga la saison passée. Pas il y a dix ans. La saison dernière ! » avait lâché l’ancien numéro 10 à un journaliste il y a quelques jours. Selon certains médias espagnols, Zinedine Zidane pourrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison et Florentino Perez aurait commencé à s’interroger sur l’identité de son successeur. La piste privilégiée mènerait à Raul, qui dirige le Castilla, mais le dirigeant rêverait d’attirer un autre nom selon la presse italienne.

Klopp, le rêve de Florentino Perez ?

Ce samedi, la Repubblica indiquait que Florentino Perez appréciait énormément le profil de Jürgen Klopp, en poste à Liverpool. Sous contrat jusqu’en 2024 avec les Reds , l’entraîneur allemand serait le grand rêve du président merengue et en coulisses, il ne resterait pas insensible à l’intérêt du Real Madrid. Mais les dirigeants de Liverpool n’auraient pas l’intention de se séparer de Klopp, vainqueur de la Ligue des champions en 2019 et champion d’Angleterre la saison dernière. Malgré des résultats contrastés ces dernières semaines, les responsables anglais garderaient confiance en lui et n’envisageraient pas de le laisser partir. Toutefois, le média italien précise que Jürgen Klopp a la possibilité de quitter Liverpool et de rejoindre l’Allemagne grâce à une clause présente dans son contrat. Selon les informations de Goal , les hauts responsables auraient conscience que l’entraîneur rêve de rejoindre son pays natal à l’avenir et notamment le Bayern Munich. Mais Klopp a indiqué qu’il n'avait pas la tête ailleurs qu'à Liverpool.

« Les rumeurs sur mon avenir ? J'en ai entendu parler »