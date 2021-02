Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pourquoi le feuilleton Haaland va animer le marché

Publié le 15 février 2021 à 17h10 par Th.B.

Apprécié des plus grands clubs européens y compris du Real Madrid, Erling Braut Haaland ne bénéficierait toujours pas d’un bon de sortie de la part du Borussia Dortmund malgré la passe difficile que traverse le club allemand sur le plan sportif.

Et si c’était le moment ou jamais pour Erling Braut Haaland ? Sous contrat jusqu’en juin 2024 au Borussia Dortmund dans lequel une clause libératoire de 75M€ sera effective à compter de l’été 2022, le buteur du BvB pourrait finalement être vendu à la fin de la saison. La cause ? Les mauvaises performances du club de la Ruhr en championnat, le club pointant à la sixième place de Bundesliga, devraient contraindre les dirigeants du club allemand de vendre Haaland ou Jadon Sancho en cas de non-participation à la prochaine édition de la Ligue des champions. Le Real Madrid, le FC Barcelone et surtout Manchester City seraient sur les rangs afin d’accueillir l’insatiable buteur norvégien de 20 ans. Cependant, le BvB n’aurait pas encore baissé les armes.

Le BvB ne change pas de discours pour Haaland