Mercato - PSG : Zidane décisif pour l'avenir de Mbappé ? La réponse !

Publié le 15 février 2021 à 11h15 par A.M.

Alors que le Real Madrid semble être le favori pour récupérer Kylian Mbappé, la présence de Zinedine Zidane sur le banc merengue ne serait pas une condition indispensable aux yeux de l'attaquant du PSG.

L'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, alors que Neymar semble avoir trouvé un accord pour prolonger avec le PSG, comme le révélait Marcelo Bechler, le Champion du monde est quant à lui toujours en pleine réflexion. « J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Paris. Mais Maintenant je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion », confiait récemment Mbappé. Sport pense toutefois que l'attaquant français honorera son contrat au PSG jusqu'à son terme avant de partir en 2022. Et le Real Madrid reste évidemment le favori.

Avec ou sans Zidane, Mbappé est intéressé par le Real Madrid