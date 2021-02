Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé reçoit un message fort pour son avenir !

Publié le 15 février 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’Ousmane Dembélé arrivera au terme de son contrat le 30 juin 2022, Joan Laporta ne cache pas qu’il aimerait grandement conserver l’international français s’il est élu président du FC Barcelone le 7 mars prochain, et ce dans un contexte où l’ancien joueur du Stade Rennais a redoré son blason au Barça cette saison.

Arrivé en 2017 afin de prendre la succession de Neymar après son départ au PSG, Ousmane Dembélé n’a pas convaincu les observateurs du FC Barcelone au cours de ses trois premières saisons passées en Catalogne. Entre mauvaises performances, polémiques extra-sportives et blessures, l’international français ne s’est pas distingué de la meilleure des manières et a ainsi fréquemment été annoncé sur le départ du club catalan. Seulement voilà, cette saison, Ousmane Dembélé connait un second souffle sous les ordres de Ronald Koeman. L’ancien joueur du Borussia Dortmund parvient enfin à enchainer les matchs et à performer sur la durée. Par conséquent, à près d’un an et demi du terme de son contrat, la question est de sa continuité au FC Barcelone est remise sur la table, mais cette fois dans le sens d’une éventuelle prolongation de contrat.

« C’est le type de joueurs que je vais essayer d’avoir au Barça pendant de nombreuses années »

Et cette prolongation de contrat, Joan Laporta ne cache pas qu’il la verrait d’un très bon oeil ! Appréciant forcément le profil de l’ailier tricolore, le candidat favori à l’élection présidentielle du FC Barcelone prévue le 7 mars prochain admet qu’il aimerait réellement conserver Ousmane Dembélé s’il est bien élu à la tête des Blaugrana dans un peu moins d’un mois. « Je suis un grand fan d’Ousmane Dembélé. Je pense qu'il s'est installé et qu'il est dans un moment spectaculaire de forme et qu'il est fort mentalement. C’est le type de joueurs que je vais essayer d’avoir au Barça pendant de nombreuses années. J'ai toujours été en faveur d'Ousmane, je pense qu'il mérite un traitement spécial parce que ce type de grands joueurs doit s'occuper d'eux. J'aime beaucoup voir Dembélé bien faire », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par Mundo Deportivo .

« Une grande partie du changement de Dembélé lui est due »