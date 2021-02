Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ronald Koeman dresse un constat sur Ousmane Dembélé !

Publié le 15 février 2021 à 14h00 par H.G.

Tandis qu’Ousmane Dembélé affiche un bien meilleur visage avec le FC Barcelone cette saison, Ronald Koeman estime que ce changement est avant tout du à l’international français.

Serait-ce enfin la saison d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone ? Arrivé en Catalogne en 2017 en provenance du Borussia Dortmund afin de compenser le départ de Neymar au PSG, l’international français a déçu lors de ses trois premières saisons au Barça. En effet, il alternait entre performances décevantes et de nombreuses blessures tandis que son hygiène de vie était pointée du doigt par certains observateurs. Mais cette saison, sous les ordres de Ronald Koeman, Ousmane Dembélé connait un second souffle. L’ancien joueur du Stade Rennais est effectivement plus régulier est ne fait plus la Une des médias catalans pour d’éventuels soucis de comportements ou des retards à l’entraînement. L’ailier tricolore performe de nouveau, et ce sur pour le plus grand plaisir d’un Ronald Koeman convaincu que ce changement est avant tout du à Ousmane Dembélé lui-même.

« Une grande partie du changement de Dembélé lui est due »