Foot - Barcelone

Barcelone : Griezmann, Messi... Le PSG est clairement prévenu pour le choc contre le Barça !

Publié le 15 février 2021 à 3h30 par A.M.

A quelques heures du choc entre le PSG et le FC Barcelone, le club parisien va devoir se méfier de Lionel Messi et Antoine Griezmann.

Pendant que le PSG enchaîne les blessures et devra faire sans Neymar et Angel Di Maria contre le FC Barcelone mardi soir, Ronald Koeman peut se réjouir de l'état de forme de ses attaquants, à commencer par Antoine Griezmann comme le souligne Blaise Matuidi. « On sait ce qu'il vaut. C'est un grand joueur. Et tout grand joueur peut avoir une mauvaise passe. Messi-Griezmann ? On le voit, ça fonctionne. C'est pour ça que même Paris devra faire très attention parce que c'est quelqu'un qui sait répondre présent dans les grands rendez-vous », assure l'ancien joueur du PSG au micro de Téléfoot . L'autre grande menace sera Lionel Messi.

Griezmann et Messi de retour au meilleur moment