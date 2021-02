Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi attend un signal fort du FC Barcelone !

Publié le 15 février 2021 à 12h45 par A.M.

Toujours dans l'expectative concernant son avenir, Lionel Messi attend de connaître l'identité du prochain président du FC Barcelone avant de trancher pour son futur. Le 7 mars prochain pourrait donc être une date clé dans ce feuilleton.

Débarrassé de Josep Maria Bartomeu avec lequel il était en conflit, Lionel Messi n'a toutefois toujours pas tranché pour son avenir au FC Barcelone. En fin de contrat en juin prochain, l'Argentin avait fait le forcing pour quitter le club l'été dernier, par le biais d'un burofax réclamant l'activation d'une clause lui permettant de partir libre à l'issue de chaque saison. Ce que lui avait refusé le président du Barça à l'époque, jouant sur la modification des dates de la saison à cause de la crise sanitaire. Lionel Messi a refusé d'engager des poursuites judiciaires face à son club de toujours et à vu partir Josep Maria Bartomeu qui a fait l'objet d'une motion de censure. Malgré tout, La Pulga attend encore un peu avant de décider de son futur club.

Messi ne décidera rien avant le 7 mars