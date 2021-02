Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi a fait une incroyable demande à son entourage !

Publié le 15 février 2021 à 10h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi a conscience qu'il suscite l'intérêt de nombreux clubs. Toutefois, il aurait demandé à son entourage de ne pas être averti des éventuelles offres qu'il reçoit.

L'avenir de Lionel Messi est le dossier brûlant du moment. Et pour cause, le contrat du sextuple Ballon d'Or prend fin en juin prochain, et il n'a toujours pas prolongé son bail. Par conséquent, un départ libre de La Pulga n'est pas à exclure à l'issue de la saison, ce qui serait évidemment un énorme coup de tonnerre. Et plusieurs clubs sont déjà à l'affût pour attirer Lionel Messi à savoir le PSG ou encore Manchester City. Malgré tout, la star du FC Barcelone ne semble pas encore décidé à trancher pour son avenir.

Messi ne veut avoir aucune information sur son avenir