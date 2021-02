Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Messi jette un froid sur son avenir !

Publié le 15 février 2021 à 9h00 par Th.B.

Incité à troquer la tunique blaugrana pour la parisienne, Lionel Messi pourrait toujours faire faux bond au PSG en prolongeant son contrat au FC Barcelone. Son entourage ne fermerait aucune porte.

Avec Sergio Ramos et David Alaba, Lionel Messi sera sans aucun doute le gros dossier des prochaines semaines et de ce fait, des instants précédant le mercato estival. Ces trois stars du ballon rond ont un point en commun, à savoir leur situation contractuelle. Tous voient leur contrat arriver à expiration et pourront s’engager avec le club de leur choix l’été prochain s’ils ne prolongeaient pas. Les trois joueurs figureraient dans les petits papiers de Leonardo, déterminé à renforcer l’effectif du PSG à l’intersaison. En ce qui concerne Lionel Messi, le forcing serait déjà fait en coulisse par le directeur sportif du PSG d’après France Football et Neymar selon L’Équipe auprès du capitaine du FC Barcelone. Cependant, rien ne serait décidé pour son avenir.

Messi n’aurait toujours pas tranché pour son avenir selon son entourage !