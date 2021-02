Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Et si tout avait basculé pour Lionel Messi ?

Publié le 15 février 2021 à 6h00 par Th.B.

Régulièrement annoncé sur le départ, Lionel Messi n’a pas encore pris de décision concernant son avenir. Et s’il s’écrivait finalement au FC Barcelone ? Le vent commencerait à tourner pour le capitaine du Barça.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas dans le feuilleton Lionel Messi. En effet, il y a encore peu de temps, le capitaine du FC Barcelone était destiné à quitter le club de son coeur à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat, afin de rejoindre Neymar au PSG ou de retrouver Pep Guardiola à Manchester City. Cependant, comme les candidats à la présidence du Barça l’ont récemment assuré, leur priorité est de prolonger le contrat de Messi. D’ici le 7 mars et les élections présidentielles, il ne devrait pas se passer énormément de choses concernant l’avenir de Lionel Messi. Mais tout semblerait changer du côté de Barcelone pour le sextuple Ballon d’or.

« Il est très impliqué, il est heureux »