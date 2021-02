Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau coup de tonnerre pour l’avenir de Sergio Ramos !

Publié le 15 février 2021 à 8h30 par H.G.

Alors que Sergio Ramos arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain, le défenseur espagnol devrait bel et bien quitter le Real Madrid à cette date.

Arrivé au Real Madrid en 2005 en provenance du Sevilla FC, Sergio Ramos est peut-être en train de vivre ses derniers mois en tant que joueur des Merengue . Et pour cause, tandis que son contrat expirera le 30 juin prochain, les négociations dans l’optique d’une prolongation de son bail seraient plus que jamais dans l’impasse. Les deux parties ne parviendraient pas à s’entendre, notamment sur la question du salaire du Champion du monde 2010. Ainsi, l’hypothèse d’un départ de Sergio Ramos en fin de saison prend de plus en plus l’ampleur au fil du temps, chose qui aurait notamment conduit le PSG à se positionner sur le dossier afin de l’accueillir. Et à en croire les dernières informations venues d’Espagne, le scénario conduisant à une séparation des chemins de Sergio Ramos et du Real Madrid serait désormais irrémédiable.

« Sergio Ramos s’en va, il s’en va »