Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une rencontre au sommet pour l’avenir de Sergio Ramos !

Publié le 14 février 2021 à 23h00 par B.C.

Opéré du genou gauche il y a quelques jours, Sergio Ramos est actuellement à l’arrêt, l’obligeant à regarder les matches de son équipe depuis les tribunes. Ce dimanche, le défenseur en a d’ailleurs profité pour discuter avec l’état-major du Real Madrid, une image qui n'est pas passée inaperçue en Espagne, alors que le joueur arrive au terme de son contrat.

Capitaine emblématique du Real Madrid, Sergio Ramos se rapproche doucement de la sortie. Le défenseur de 34 ans n’a toujours pas trouvé d’accord avec le Real Madrid pour sa prolongation, la faute à un désaccord financier. Florentino Pérez serait en effet disposé à proposer un nouveau bail de deux années à son joueur, mais ce dernier refuserait de diminuer son salaire de 10%, comme demandé par le Real Madrid pour limiter les conséquences de la crise du Covid-19. Touché au genou gauche, Sergio Ramos est actuellement indisponible, et cela pourrait permettre aux deux camps de renouer le dialogue.

Sergio Ramos et ses dirigeants ont parlé