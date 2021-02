Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé va de nouveau coûter 5 M€ au Barça !

Publié le 14 février 2021 à 22h00 par H.G.

Alors qu’Ousmane Dembélé a disputé son centième match avec le FC Barcelone, ce cap va conduire le club catalan à devoir verser un bonus au Borussia Dortmund.

Arrivé au FC Barcelone en 2017 en provenance du Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé a été recruté afin de prendre la succession de Neymar, parti au PSG. Seulement voilà, au cours de ses trois premières saisons en Catalogne, l’ancien joueur du Stade Rennais n’a jamais réussi à performer durablement en alternant entre de mauvaises performances et des blessures. Cependant, Ousmane Dembélé connait un second souffle avec le FC Barcelone cette saison sous les ordres de Ronald Koeman. Le technicien barcelonais lui fait confiance, et l’international français le lui rend bien et s’est installé dans le onze type du Barça. Ce faisant, Ousmane Dembélé a atteint ce samedi son centième match disputé sous la tunique du FC Barcelone en entrant en jeu contre le Deportivo Alavés (victoire 5-1 des Blaugrana ). Mais si les pensionnaires du Camp Nou peuvent être ravis de ce cap et de nouveau visage affiché par leur joueur, ce nombre va maintenant leur coûter 5 M€.

Le Barça a maintenant versé 30 M€ sur les 40 M€ de bonus prévus