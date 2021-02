Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane face à une concurrence colossale dans le dossier Camavinga !

Publié le 14 février 2021 à 21h10 par La rédaction

Eduardo Camavinga serait ciblé par plusieurs cadors européens dont le Bayern Munich, qui voudrait renforcer son milieu de terrain.

« Est-ce que je pourrais prolonger ? Oui. En ai-je envie ? Oui. Qu'est-ce qui bloque ? Je ne sais pas, il y a des négociations. Si vous voulez parler de ça, il y a mon père. C'est une réflexion sur tout. Il y a des négociations, des réflexions, on parle. Si ça se fait, ça se fera. C'est vous (les journalistes, ndlr) qui me voyez parti, mois je suis concentré à 100% sur le club » déclarait il y a quelques jours Eduardo Camavinga, laissant entendre qu’il pourrait rester à Rennes la saison prochaine et signer un nouveau contrat. Lié au club breton jusqu’en 2022, le milieu de terrain est pourtant annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens. Il est notamment question d’un intérêt du PSG, mais surtout du Real Madrid.

Camavinga dans le viseur du Bayern Munich