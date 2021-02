Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Blessures, critiques... Ousmane Dembélé se lâche sur son passage au Barça !

Publié le 14 février 2021 à 20h30 par B.C.

Recruté par le FC Barcelone pour assurer la succession de Neymar, Ousmane Dembélé a traversé de longues périodes de doute en raison de ses blessures. Alors qu’il vient de disputer son 100e match avec le club culé, l’international français s’est prononcé sur son parcours chez les Blaugrana.

Secoué par le départ de Neymar vers le PSG à l’été 2017, le FC Barcelone a décidé de miser sur Ousmane Dembélé dans la foulée pour succéder au Brésilien. Un choix qui n’a pas vraiment été gagnant puisque l’international tricolore n’est pas parvenu à faire l’unanimité en Catalogne, la faute à des blessures trop nombreuses. Critiqué et annoncé sur le départ, Ousmane Dembélé est finalement resté et semble aujourd’hui pleinement épanoui chez les Blaugrana . L’attaquant de 23 ans enchaîne les matches (26 apparitions, 6 buts, 4 passes décisives), pour le plus grand bonheur de Ronald Koeman, qui ne comptait pourtant pas sur lui à son arrivée. « En ce qui concerne Ousmane, je ne sais pas ce qu'il s'est passé lors des années précédant mon arrivée, mais il s'est beaucoup amélioré physiquement et dans le rythme des matches. Il est super, il joue les un-contre-un, il est rapide, ce joueur me plaît. Il est très impliqué, très heureux, il faut qu'il continue comme ça. S'il a besoin de repos, je n'hésiterai pas à le sortir pour tirer le meilleur de lui », confiait dernièrement le Néerlandais.

« J'ai beaucoup changé après mes problèmes physiques »

Ce samedi, Ousmane Dembélé a disputé son 100e match sous le maillot du FC Barcelone à l’occasion de la victoire éclatante face à Alavés (5-1). Alors que le club retrouvera le PSG cette semaine lors du huitième de finale aller de Ligue des champions, le champion du monde tricolore a évoqué sa situation en Catalogne, et les nombreux obstacles qu’il a dû affronter. « J'ai beaucoup changé après mes problèmes physiques. Je le prends comme un challenge maintenant. Cette saison, ça va mieux et j'ai changé beaucoup de choses depuis 2017. J'ai signé pour le meilleur Club du monde et j'ai changé personnellement mais je suis toujours le même. Quand je suis arrivé au Barça, j'étais fragile mais nous avons bien travaillé avec les préparateurs physiques durant de longs mois », confie-t-il dans des propos accordés au site de l’UEFA.

« Je me sens bien à Barcelone »