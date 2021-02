Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé valide l’arrivée de Ronald Koeman !

Publié le 14 février 2021 à 17h00 par La rédaction

Le FC Barcelone a fait le plein de confiance samedi lors de la victoire face à Alavès (5-1) avant son match contre le PSG ce mardi. Malgré les résultats contrastés du club culé cette saison, Ousmane Dembélé a avoué être satisfait de son entraîneur, Ronald Koeman.

Ce samedi, le FC Barcelone s’est largement imposé face à Alavès (5-1). Une victoire qui permet au club catalan de faire le plein de confiance avant sa rencontre face au PSG ce mardi. Pourtant, le Barça est très loin d’être annoncé comme le favori à la qualification pour la suite de la Ligue des Champions. En effet, les Blaugrana font face à de grandes difficultés depuis le début de saison (3e du championnat, à 8 points du leader, l’Atletico de Madrid). À un tel point que l’entraîneur, Ronald Koeman, est fortement contesté et qu’il pourrait ne pas être reconduit pour la saison prochaine en fonction des résultats de l'élection présidentielle. Cependant, Ousmane Dembélé semble très satisfait du technicien néerlandais.

« Sa façon de gérer l'effectif au niveau personnel est très bonne. Tout le monde est content de son arrivée »