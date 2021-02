Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le successeur de Jordi Alba sort du silence sur son avenir !

Publié le 14 février 2021 à 13h15 par D.M.

Annoncé du côté du FC Barcelone pour prendre la succession de Jordi Alba, José Luis Gaya s’est prononcé sur son avenir au FC Valence.

Arrivé en 2012 au FC Barcelone, Jordi Alba s’est vite installé comme un titulaire indiscutable au poste de latéral gauche. Agé aujourd’hui de 31 ans, le joueur espagnol a éteint la concurrence de Junior Firpo. Arrivé en 2019 en Catalogne, l’ancien joueur du Bétis a déçu et pourrait quitter la formation blaugrana à la fin de la saison. Afin de renforcer ce secteur de jeu, le FC Barcelone s’est mis à la recherche d’un joueur capable de prendre, à terme, la succession de Jordi Alba et aurait jeté son dévolu sur José Luis Gaya. Mais le joueur du FC Valence n’a pas exclu de prolonger son contrat avec son équipe actuelle.

«Je suis heureux à Valence»