Mercato - PSG : Enorme danger pour Leonardo dans ce dossier à 30M€ !

Publié le 15 février 2021 à 0h45 par D.M.

Afin de renforcer son milieu de terrain, le PSG suivrait la situation de Renato Tapia. Mais le joueur du Celta Vigo serait également ciblé par l’Atlético et la Juventus.

Proches d’un départ lors du dernier mercato hivernal, Julian Draxler et Idrissa Gueye pourraient quitter le PSG cet été. L’international allemand voit son contrat expirer en juin prochain et n’aurait aucune nouvelle concernant une possible prolongation. Quant à Gueye, il ne fait pas partie des premiers choix de Mauricio Pochettino et pourrait être vendu lors du mercato estival. Ainsi, Leonardo chercherait à renforcer l’entrejeu parisien et aurait ciblé Renato Tapia, sou contrat jusqu’en 2024 avec le Celta Vigo.

La Juve et l'Atlético courtiseraient Tapia