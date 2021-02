Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Des retrouvailles avec Cristiano Ronaldo pour Sergio Ramos ?

Publié le 15 février 2021 à 7h30 par Th.B.

Réputée pour parvenir à mettre la main sur des joueurs libres de tout contrat, la Juventus pourrait réitérer l’expérience avec Sergio Ramos lors du prochain mercato, lui qui ne parviendrait pas à trouver un terrain d’entente avec le Real Madrid pour une prolongation de contrat.

Joueur emblématique du Real Madrid, Sergio Ramos pourrait cependant quitter l’équipe première du club merengue dont il en est le capitaine. En effet, le contrat de l’international espagnol court jusqu’en juin prochain et le fait qu’il ne finisse pas par être prolongé est une possibilité à prendre en considération à ce stade de la saison et au vu de l’absence de progrès dans les négociations. Écarté des terrains en raison de son opération au ménisque du genou gauche, Sergio Ramos était en tribunes ce dimanche lors de la victoire du Real Madrid face au FC Valence (2-0). L’occasion pour Ramos de discuter avec ses dirigeants à savoir le deuxième vice-président Eduardo Fernandez de Blas et le directeur général José Angel Sanchez. Se pourrait-il que les parties se soient rapprochées pour une éventuelle prolongation ? Nul ne le sait, mais le PSG suivrait avec attention l’évolution de cette situation, mais pas seulement.

La Juventus prête à bondir sur l’occasion Ramos ?