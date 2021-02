Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Départ, avenir… Cette grande révélation de Marquinhos !

Publié le 15 février 2021 à 10h10 par H.G.

Alors qu’il évolue au Paris Saint-Germain depuis maintenant près de huit ans, Marquinhos a confié qu’il y avait bien eu des moments où il avait songé à aller voir ailleurs.

« Aujourd'hui, quand je réfléchis et que je regarde en arrière, on a vraiment une belle histoire ensemble, et je pense rester encore beaucoup de temps ici », a confié Marquinhos dans un entretien accordé à France Bleu ce lundi. Il faut dire que l’idylle entre le Brésilien est le PSG est belle. Désormais âgé de 26 ans, il est arrivé à Paris en 2013 en provenance de l’AS Roma et n’a eu de cesse de gravir les échelons. Devenu un titulaire en puissance, aussi bien en défense centrale qu’au milieu de terrain, le natif de Sao Paulo a même pris la succession de Thiago Silva cette saison en tant que capitaine du PSG. Cependant, si l’histoire est belle entre Marquinhos et l’écurie parisienne, il y a évidemment eu des moments moins positifs, et ces derniers auraient un temps pu pousser le droitier formé au SC Corinthians à aller voir ailleurs comme il l’a lui-même reconnu.

« J'ai eu des propositions où j'ai pensé à partir »