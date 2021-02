Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse annonce de Marquinhos sur son avenir !

Publié le 15 février 2021 à 9h10 par H.G.

Alors qu’il est désormais le capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos a déclaré sa flamme au club de la capitale et a affirmé qu’il n’avait pas la moindre intention d’aller voir ailleurs.

Arrivé à l’été 2013 en provenance de l’AS Roma, Marquinhos a peu à peu gravi les échelons pour s’imposer comme un titulaire en puissance dans le onze du PSG. Indispensable au sein du club de la capitale, aussi bien en défense centrale qu’au milieu de terrain, l’international brésilien de 26 ans est même devenu le capitaine de l’écurie francilienne cette saison après le départ de Thiago Silva l’été dernier. Bref, c’est une véritable idylle qui lie Marquinhos et le PSG, et à la lecture du discours du principal intéressé, cela n’est pas près de s’arrêter ! En effet, à l’occasion d’un entretien accordé à France Bleu , le natif de Sao Paulo a déclaré sa flamme à Paris et au PSG, tout en affirmant vouloir y rester encore de nombreuses années.

« Je pense rester encore beaucoup de temps ici »