Mercato - Manchester City : Les confidences de Gundogan sur son avenir !

Publié le 15 février 2021 à 12h25 par La rédaction mis à jour le 15 février 2021 à 12h27

Alors que Manchester City file tout droit vers le titre de champion d'Angleterre, Ilkay Gundogan se voit bien terminer sa carrière chez les Skyblues.