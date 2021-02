Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG a de quoi frapper très fort dans le dossier Messi !

Publié le 15 février 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Alors que son contrat au FC Barcelone s'achève en juin prochain, Lionel Messi est au cœur de toutes les spéculations au sujet de son avenir. Manchester City et le PSG semblent être les deux clubs en mesure de s'offrir La Pulga. Mais du côté parisiens, les atouts pour séduire l'Argentin sont très nombreux.

Dans quatre mois et demi, Lionel Messi sera libre de tout contrat et pourra s'engager avec le club de son choix. En effet, son bail au FC Barcelone prend fin en juin prochain, et il n'a toujours pas prolongé. Toutefois, entre les élections du 7 mars qui désigneront un nouveau président, et les enjeux sportifs de la saison en cours, Lionel Messi préfère ne pas encore se focaliser sur son avenir. C'est d'ailleurs ce qu'il expliquait au micro de La Sexta le 27 décembre dernier : « Je ne vais pas négocier avec un club maintenant, si je le fais je vais attendre la fin de la saison. L'important maintenant c'est de terminer l'année bien et ne pas me distraire avec d'autres choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment encore et veulent que je reste, mais je ferai ce qui sera le mieux pour le club et pour moi ». Malgré tout, il faudra bien que Lionel Messi tranche à un moment ou à un autre. Et le PSG aura alors clairement ses chances.

Au PSG, Messi retrouverait de vieilles connaissances

En effet, alors que Lionel Messi croisera la route du PSG au Nou Camp mardi soir à l'occasion du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, l'Argentin pourrait bientôt entendre parler concrètement du club parisien. Et pour cause, selon les informations de L'Equipe , le PSG fait partie, avec Manchester City, des rares clubs en mesure d'attirer le sextuple Ballon d'Or. Et d'ailleurs, le club de la capitale ne manque pas d'arguments pour convaincre la star argentine. A commencer par la présence de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Et ce n'est pas tout puisqu'à Paris, Lionel Messi retrouverait d'autres compatriotes dont il est proche à savoir Angel Di Maria et Leandro Paredes. Ce dernier échangerait d'ailleurs régulièrement sur WhatsApp avec La Pulga . Et évidemment, la présence de Neymar semble être le plus gros atout du PSG. Le Brésilien, proche de prolonger à Paris, entretient toujours une relation très amicale avec Lionel Messi et ferait le forcing aussi bien en privé, qu'en public, pour tenter de convaincre Lionel Messi de le rejoindre. « Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble », confiait ainsi Neymar en décembre dernier.

Messi souhaite mettre de côté ses problèmes en Catalogne