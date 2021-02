Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé se retrouve face à un choix colossal !

Publié le 15 février 2021 à 12h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 au PSG, Kylian Mbappé a toujours rêvé du Real Madrid, mais ne ferme aucune porte pour son futurs clubs.

Dans les prochaines semaines, l'avenir de Kylian Mbappé ne manquera pas de faire parler. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français prend fin en juin 2022 et s'il ne prolonge pas, un départ cet été serait le bienvenu afin d'éviter au PSG de le laisser filer libre à l'issue de son bail. Toutefois, selon les informations de Sport, Kylian Mbappé aurait décidé d'honorer son contrat jusqu'à son terme et donc de rester à Paris au moins une saison supplémentaire, repoussant le choix de son futur club d'une année.

Mbappé à l'embarras du choix pour son avenir