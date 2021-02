Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle révélation de taille sur le dossier Sampaoli !

Publié le 15 février 2021 à 9h30 par La rédaction

Les contacts entre Jorge Sampaoli et l'OM se sont intensifiés ces derniers temps, mais la patience pourrait être le maître-mot concernant l'entraîneur argentin...

Qui sera le futur entraîneur de l'OM ? Si de nombreux noms ont été évoqués depuis la mise à pied à titre conservatoire d'André Villas-Boas - Lucien Favre, Rafael Benitez ou encore Robert Moreno -, c'est bel et bien Jorge Sampaoli qui aurait retenu l'attention du club phocéen. L'entraîneur de 60 ans serait même la priorité de Pablo Longoria, le Head of football marseillais. Pour autant, son arrivée sur le banc de l'OM serait tout sauf imminente.

L'arrivée de Sampaoli retardée ?

Alors que Jorge Sampaoli a beau être annoncé avec insistance comme le possible nouvel entraîneur de l'OM, sa venue sur la Canebière est loin d'être officielle. L'entraîneur argentin est toujours sous contrat avec l'Atletico Mineiro jusqu'en décembre 2021, et si une prolongation avec le club brésilien ne semble pas à l'ordre du jour, Jorge Sampaoli n'est visiblement pas pressé de rejoindre l'OM. Comme le révèle le journaliste Simone Rovera, l'ancien sélectionneur du Chili et de l'Argentine n'aurait toujours pas donné une réponse ferme et définitive concernant son éventuelle arrivée sur le banc du club olympien. Les fans de l'OM devront donc s'armer de patience pour connaître l'identité de leur futur entraîneur...