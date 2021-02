Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énigmatique message de Jorge Sampaoli sur son avenir !

Publié le 14 février 2021 à 18h15 par Th.B.

Priorité de Pablo Longoria pour le poste d’entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli a laissé planer le doute concernant son avenir à la tête de l’effectif de l’Atletico Mineiro.

Et si le successeur d’André Villas-Boas, dont l’intérim est assuré par Nasser Larguet sur le banc de l’OM, était Jorge Sampaoli ? Le10sport.com vous révélait le 3 février dernier que l’entraîneur de l’Atletico Mineiro, où il est contractuellement lié jusqu’en juin prochain, est en pole position aux yeux de Pablo Longoria. Le directeur du football de l’OM met tous ses oeufs dans ce panier et ne prépare pas de plan B à l’instant T. De passage en conférence de presse samedi, Sampaoli n’a pas assuré que son avenir s’écrivait au sein du club brésilien. « Je ne sais pas (si j'irai au bout de mon contrat). Le foot change tout le temps. Il est très instable, notamment au Brésil. L'entraineur dure très peu, sans avoir le temps de consolider son travail et ses idées ». Et l’entraîneur de l’Atletico Mineiro a développé.

« Le reste est indéchiffrable »