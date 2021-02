Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le coup Jorge Sampaoli se précise sérieusement !

Publié le 14 février 2021 à 16h30 par Dan Marciano

La presse brésilienne a annoncé ce vendredi que Jorge Sampaoli allait prolonger son contrat avec l’Atlético Mineiro. Mais depuis, le technicien a pris la parole et n’a pas exclu un départ. Une sortie qui relance les rumeurs sur une possible arrivée à l’OM

« J'ai présenté ma démission en disant que je n'étais pas d'accord avec la politique sportive. Je ne veux rien de l'OM. Je ne veux pas d'argent » déclarait le 2 février André Villas-Boas en conférence de presse à la veille d’une rencontre importante face au RC Lens. Une déclaration fracassante qui faisait suite à l’arrivée d’Olivier Ntcham, qui ne rentrait pas dans les pans du technicien portugais. Depuis, Villas-Boas a été mis à pied et l’intérim est assuré par le directeur du centre de formation, Nasser Larguet. Une solution éphémère puisque le technicien a vocation à reprendre rapidement son rôle auprès des jeunes joueurs. Ainsi, Pablo Longoria s’active en coulisses pour trouver un successeur à Villas-Boas. Selon nos informations exclusives, le head of football de l’OM a sondé Rafael Benitez, Maurizio Sarri et Lucien Favre, mais les trois techniciens ont refusé notamment car ils ne voulaient pas reprendre une équipe en cours de saison. La piste Walter Mazzarri a également été évoqué par La Provence , mais l’Italien ne serait pas le premier choix de Pablo Longoria. Comme indiqué par le 10Sport.com en exclusivité, le dirigeant de l’OM apprécie énormément Jorge Sampaoli, qui est actuellement le mieux placé pour s’installer sur le banc phocéen. Sous contrat avec l’Atlético Mineiro, l’ancien sélectionneur de l’Argentine souhaite attendre la fin du championnat brésilien le 25 février prochain, avant de se pencher sur son avenir. L’entourage de Sampaoli a d’ailleurs confirmé des contacts avec l’OM, même si pour l’heure, les négociations ne sont pas à un stade avancé. Pourtant, ces dernières heures, la presse brésilienne a lâché un énorme coup de froid dans ce dossier.

Les feux sont au vert pour l’OM dans le dossier Sampaoli