Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La folle proposition de Daniel Riolo pour faire partir Eyraud !

Publié le 16 février 2021 à 7h00 par La rédaction

Alors que la présence de Jacques-Henri Eyraud à la tête de l'OM irrite la majeure partie des supporters du club phocéen, Daniel Riolo estime que le public marseillais doit se révolter contre le président phocéen.

Comme en témoignent les récents débordements survenus au centre Robert Louis-Dreyfus, les supporters de l'Olympique de Marseille ont un point de vue bien précis concernant Jacques-Henri Eyraud. Des plus contestés, le président du club phocéen est incité, depuis bien longtemps maintenant, à quitter le navire. Contre vents et marrées, ou plutôt contre les nombreux incidents, les rumeurs et autres péripéties qui sont venus plonger l'OM dans la crise depuis quelques semaines, Jacques-Henri Eyraud s'accroche et reste en poste pour le moment. Une décision qui a de quoi surprendre, et qui devrait pousser les supporters indignés à se révolter pacifiquement jusqu'à faire craquer le principal concerné. C'est en tout cas ce que pense le journaliste et chroniqueur Daniel Riolo.

« Désertez les stades, boycottez, faites des manifestations... »