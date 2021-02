Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un joueur de Ligue 1 veut influencer l’avenir de Lionel Messi…

Publié le 16 février 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que le feuilleton Lionel Messi est au centre de toutes les discussions, il pourrait bien falloir compter sur un acteur inattendu dans ce dossier : Cesc Fabregas.

Après avoir voulu quitter le FC Barcelone l’été dernier, Lionel Messi est finalement resté en Catalogne, ne voulant pas entrer dans une guerre juridique avec son club. Pleinement concentré sur le Barça actuellement, l’Argentin pourrait toutefois s’en aller en fin de saison. En effet, en fin de contrat, La Pulga pourrait être libre à l’été. A moins que Messi ne prolonge d’ici là. Comme le10sport.com vous l’a révélé, une élection de Joan Laporta comme président blaugrana pourrait convaincre l’Argentin de s’en aller. Mais d’autres cherchent à convaincre le joueur de 33 ans de s’en aller.

Messi et Fabregas réunis… aux Etats-Unis ?