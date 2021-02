Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Di Maria… Un coup de gueule de Messi en coulisse ?

Publié le 16 février 2021 à 4h45 par T.M.

Ces dernières semaines, les appels du pied en provenance du PSG se sont multipliés pour Lionel Messi. Et cela aurait passablement agacé le joueur du FC Barcelone.

Possiblement libre en fin de contrat, Lionel Messi intéresse certains clubs, et notamment le PSG. D’ailleurs, dans la capitale, on n’a pas caché son intérêt pour la star du FC Barcelone. Tout d’abord, ce n’est autre que Neymar qui avait exprimé son envie de rejouer au plus avec l’Argentin. D’autres joueurs du PSG l’ont ensuite imité à l’instar de Leandro Paredes, Angel Di Maria et Marco Verratti. Même Leonardo a révélé se tenir à l’affût pour récupérer Lionel Messi dans le cas où il venait à quitter le Barça.

Lionel Messi n’a pas apprécié…