Mercato - PSG : Gros coup de froid pour l'arrivée de Lionel Messi ?

Publié le 15 février 2021 à 19h45 par A.M.

Bien qu'en pleine réflexion pour son avenir au FC Barcelone, où son contrat s'achève en juin prochain, Lionel Messi serait toujours très attaché à sa vie en Catalogne.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n'aurait toujours pas tranché pour son avenir au FC Barcelone. Il faut dire que l'Argentin ne semble pas pressé de prendre une décision. « Je ne vais pas négocier avec un club maintenant, si je le fais je vais attendre la fin de la saison. L'important maintenant c'est de terminer l'année bien et ne pas me distraire avec d'autres choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment encore et veulent que je reste, mais je ferai ce qui sera le mieux pour le club et pour moi », confiait-il en fin d'année au micro de La Sexta . Et pour cause, plusieurs éléments entre en ligne de compte pour son choix.

La famille Messi très attachée à la Catalogne ?