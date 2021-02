Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie intrigante du Barça sur l'avenir de Messi !

Publié le 15 février 2021 à 16h15 par A.M.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Toni Freixa s'est prononcé sur l'avenir de Lionel Messi. Et bien qu'il se montre convaincu que La Pulga restera en Catalogne, il rappelle que le Barça reste au-dessus de tout.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi est l'enjeu majeur des élections présidentielles qui se dérouleront le 7 mars au FC Barcelone. En effet, le prochain président du Barça aura la lourde tâche de convaincre l'Argentin de rester alors que le PSG et Manchester City sont à l'affût dans ce dossier. Et alors que Joan Laporta et Victor Font sont pour le moment les favoris, Toni Freixa, troisième candidat à la présidence du Barça, se prononce également sur la situation de Lionel Messi.

«Le Barça est plus important que n'importe qui»