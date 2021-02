Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ramos, Zidane… Un grand ménage estival en préparation ?

Publié le 16 février 2021 à 6h30 par Th.B.

Étant pourtant deux piliers du Real Madrid, Sergio Ramos et Zinedine Zidane pourraient tirer leur révérence à la fin de la saison. Pour le capitaine de l’effectif merengue, son départ serait déjà acté.

Ces dernières semaines, les conférences de presse de Zinedine Zidane ont tourné autour de deux questions : son avenir à la tête de l’effectif du Real Madrid, son contrat prenant fin en juin 2022 et celui de son capitaine Sergio Ramos qui sera pour sa part libre en fin de saison si sa situation contractuelle restait inchangée. Malgré une réunion avec le directeur général du Real Madrid notamment dimanche, à savoir José Angel Sanchez, l’emblématique défenseur des Merengue devrait plier bagage en fin de saison.

Sergio Ramos et Zinedine Zidane OUT ?