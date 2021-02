Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour David Alaba, c’est terminé !

Publié le 16 février 2021 à 7h15 par Th.B.

Comme le10sport.com l’a récemment souligné, le PSG compte jouer sa carte à fond avec David Alaba. Le recrutement du Bayern Munich serait perturbé par le Real Madrid, prêt à frapper fort pour parvenir à ses fins.

David Alaba au PSG la saison prochaine ? En quête d’un renfort au poste de défenseur central, Leonardo travaille en coulisse afin de remplir cet objectif et garde le contact avec l’entourage du joueur du Bayern Munich comme le10sport.com l’a souligné le 9 février. Le PSG devrait cependant faire face au Real Madrid dans la course à la signature d’Alaba. En effet, le club merengue ferait du recrutement de l’Autrichien une véritable priorité, lui qui sera en fin de contrat en juin prochain. Et alors qu’il ne serait pas en faveur d’un départ pour l’Angleterre comme 90min l’a assuré ce lundi, la Ligue 1 n’intéresserait également pas Alaba.

Le Real Madrid prêt à toutes les folies pour Alaba