Transfert à l’OM, c’est déjà terminé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti de l’OM cet hiver six mois seulement après son arrivée en provenance du RC Lens, la situation d’Elye Wahi ne s’arrange pas depuis qu’il a rejoint l’Eintracht Francfort. Toujours en quête de son premier but sous ses nouvelles couleurs, l’attaquant âgé de 22 ans est maintenant blessé et sa saison pourrait déjà être terminée.

Après avoir cédé Omar Marmoush à Manchester City cet hiver contre 70M€, l’Eintracht Francfort a jeté son dévolu sur Elye Wahi pour le remplacer. En échec à l’OM, qu’il avait rejoint seulement six mois auparavant, l’attaquant âgé de 22 ans a été transféré pour un montant estimé à 26M€ et ses difficultés se poursuivent en Allemagne.

Wahi blessé au genou

En six matchs disputés avec l’Eintracht Francfort, Elye Wahi n’a pas inscrit le moindre but et Markus Krösche, directeur sportif du club allemand, était même monté au créneau pour le défendre, demandant « un peu de temps et de paix », persuadé qu’il finira par s’imposer en Bundesliga.

Fin de saison pour Wahi ?

Absent pour le déplacement de l’Eintracht Francfort sur la pelouse de Bochum dimanche (1-3), Elye Wahi est touché au genou et d’après les informations de Kicker, sa saison pourrait être terminée. En effet, l’ancien joueur de l’OM devrait être absent plusieurs semaines, alors qu’il ne reste plus que huit matchs de championnat avant la fin de la saison.