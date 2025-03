OM : Le cauchemar continue après son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti à l’Eintracht Francfort cet hiver après une première partie de saison compliquée à l’OM, qu’il avait rejoint l’été dernier, Elye Wahi est toujours en difficulté. L’attaquant âgé de 22 ans n’a toujours pas ouvert son compteur sous ses nouvelles couleurs, mais il peut compter sur le soutien de Markus Krösche, directeur sportif du club allemand.

Ça ne s’arrange pas pour Elye Wahi. Cet hiver, l’attaquant âgé de 22 ans a quitté l’OM six mois seulement après son arrivée en provenance du RC Lens. Transféré contre un montant estimé à 26M€ bonus compris, il est toujours en quête de son premier but avec l’Eintracht Francfort.

« Ce n’était certainement pas l’Elye auquel nous pouvons tous nous attendre »

« Ce n’était certainement pas l’Elye auquel nous pouvons tous nous attendre », déclarait Dino Toppmöller après la défaite de l’Eintracht Francfort face au Bayer Leverkusen samedi dernier (1-4), contre qui Elye Wahi a connu sa première titularisation. « Mais je pense que ce n’était pas si mal. Il serait injuste de le juger sur ce match aujourd’hui. Ce n’est pas la tâche la plus gratifiante pour un attaquant de devoir courir après le ballon contre Leverkusen. Il était néanmoins important pour lui d’être dans le onze de départ et d’entrer dans un certain rythme. »

« Donnez-lui un peu de temps et de paix »

Après la victoire obtenue contre l’Ajax Amsterdam jeudi en Ligue Europa (1-2), Markus Krösche, directeur sportif de l’Eintracht Francfort, a évoqué la situation d’Elye Wahi auprès de Fussball.news et a demandé « un peu de temps et de paix. Il a des capacités incroyables. Il l’a déjà prouvé dans sa carrière. Nous voulons le laisser arriver en paix. Elye marquera et fera des passes décisives pour nous. Il devrait s’intégrer en paix. Les processus doivent être bons, il doit apprendre à connaître les gars et ses coéquipiers doivent apprendre à connaître ses courses. »