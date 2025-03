Greenwood : L’OM le recadre en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a inscrit 16 buts toutes compétitions confondues cette saison, l’OM attend encore plus de Mason Greenwood. Ce que Roberto De Zerbi a clairement fait savoir ce vendredi en conférence de presse, à la veille de la réception du RC Lens. Geronimo Rulli quant à lui a évoqué la nécessité pour l’Anglais d’être plus impliqué sur les phases défensives, même s’il le considère comme un joueur fondamental pour l’Olympique de Marseille.

Alors qu’il totalise 16 buts et 3 passes décisives en 26 matchs disputés toutes compétitions confondues, Mason Greenwood réussit sa première saison sous les couleurs de l’OM. Toutefois, Roberto De Zerbi attend plus du transfuge de Manchester United. « J’en attends plus de sa part. Il doit en faire davantage, car ce qu’il montre actuellement ne suffit pas », a-t-il déclaré ce vendredi en conférence de presse, insistant sur la régularité dans les performances qui manque à l’attaquant âgé de 23 ans.

« Mason est un joueur indispensable, fondamental pour nous. Quand on entre sur le terrain avec lui, on sait qu’on aura plus de probabilité de gagner, c’est un fait, c’est la réalité, je l’ai toujours dit. C’est un joueur qui a beaucoup progressé, évolué, depuis le début de saison », estime pour sa part Geronimo Rulli, qui a également évoqué la nécessité pour Mason Greenwood d’être plus impliqué défensivement. « C'est vrai que parfois, il devrait s’impliquer un peu plus en défense, mais c’est quelque chose qu’il continue d’apprendre. »

Pour Geronimo Rulli, Mason Greenwood n’a pas encore montré la meilleure version de lui-même depuis qu’il est à l’OM : « C’est un joueur qui écoute beaucoup, il a l’humilité pour reconnaître s’il a commis des erreurs ou pas. Mais je n’ai aucun doute sur le fait que le meilleur Mason n’est pas encore arrivé. C’est un nouveau poste pour lui, il doit s’adapter aussi et chaque jour, chaque match qui passe, il comprend de mieux en mieux ce poste et les consignes de l’entraîneur. On est très content de l’avoir avec nous et j’espère qu’il marquera d’autres buts demain pour être le meilleur buteur du championnat. »