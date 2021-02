Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Dernière ligne droite pour David Alaba !

Publié le 15 février 2021 à 21h00 par Th.B.

Dans le viseur de plusieurs cadors européens à l’instar du PSG, David Alaba serait plus enclin à rejoindre le Real Madrid où l’optimisme serait de mise quant à la faisabilité de l’opération…

Malgré l’incertitude qui règne autour de l’avenir de Sergio Ramos, le Real Madrid serait sur tous les fronts. Outre les discussions avec son capitaine et son entourage, la direction merengue prévoirait de recruter au nez et à la barbe de la concurrence David Alaba. En fin de contrat en juin prochain au Bayern Munich, le polyvalent défenseur aurait de fortes chances de débarquer à la Casa Blanca à en croire divers médias. Ce serait la tendance actuelle dans cette opération XXL dans laquelle fait partie intégrante le PSG notamment, comme le10sport.com vous l’a assuré le 9 février. Du côté du Real Madrid, l’optimisme serait de mise pour la faisabilité de cette opération.

Le Real Madrid optimiste pour David Alaba ?