Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid joue son va-tout pour Varane !

Publié le 15 février 2021 à 23h15 par Th.B.

Option prise en considération par Leonardo qui envisagerait de tester le marché afin de recruter un défenseur central, Raphaël Varane pourrait finalement faire faux bond au PSG. Le Real Madrid voudrait le prolonger.

En marge du prochain mercato estival, Leonardo s’est mis en quête d’un nouveau défenseur central. Comme le10sport.com vous l’a assuré le 9 février par le biais de l’exclusivité sur David Alaba pour qui le directeur sportif fait le forcing, un renfort est escompté pour la charnière centrale. Raphaël Varane serait lui aussi une possibilité pour le PSG. D’une part parce que son contrat au Real Madrid court jusqu’en juin 2022 et qu’une vente serait prévue pour l’été prochain si aucun accord ne venait à être trouvé pour une prolongation d’ici-là selon la presse espagnole. Pour sa rubrique Ask Guillem, le journaliste de SPORT Guillem Balague a confié la semaine dernière que le PSG et Varane cultiveraient un intérêt réciproque pour une éventuelle collaboration à l’avenir. Mais qu’en pense le Real Madrid ?

Le Real Madrid veut prolonger Varane !