Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour sa nouvelle piste !

Publié le 16 février 2021 à 0h45 par A.M.

Suivi par plusieurs grands clubs européens, dont le PSG, Renato Tapia assure toutefois qu'il est pleinement concentré sur sa saison avec le Celta de Vigo.

Déjà en quête de renforts au milieu de terrain l'été dernier, Leonardo avait attiré Rafinha et Danilo Pereira en toute fin de mercato. Toutefois, plusieurs joueurs pourraient être amenés à partir dans ce secteur de jeu à l'image d'Idrissa Gueye ou encore Julian Draxler. Une situation qui pousse le PSG à rester à l'affût sur de bonnes affaires. Et selon les récentes informations de AS, le club parisien s'intéresserait notamment à Renato Tapia (25 ans), milieu de terrain international péruvien qui évoluent au Celta de Vigo. Conscient de l'intérêt qu'il suscite, il assure toutefois se concentrer sur sa saison.

Tapia ne pense pas encore à son avenir